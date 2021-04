Ausreisetests: Hoffnung auf Erleichterung in Niederösterreich

Im Bezirk Scheibbs schöpfte man am Mittwoch aufgrund der Inzidenzzahl von 190,8 Hoffnung, wurde aber am Donnerstag mit 219,7 wieder gebremst. Zudem sorgte die Meldung für Aufsehen, dass man im Scheibbser Rathaus wegen dreier Corona-Fälle den Parteienverkehr massiv einschränken musste. „Geht es einen Tag rasant um 50 Fälle im Dashboard der AGES nach unten, muss man am nächsten Tag mit einem Zuschlag in die andere Richtung rechnen“, sagt Bezirkshauptmann Johann Seper. Mit Genugtuung stellt er aber fest, dass man konstant unter der 300er-Marke liege. Das Bemühen beim Ministerium beobachte man zwar, „aber für uns hat der gültige Ministererlass zu gelten“, sagt er.

Bei den stichprobenartig angeordneten Kontrollen sei die Polizei sehr engagiert, vor allem sei man verpflichtet, auch wenig frequentierte Routen, etwa in die angrenzende Steiermark zu checken, so Seper. Einschließlich des Mittwochs wurden seit 9. April 8.946 Personen an den Bezirksgrenzen kontrolliert. 281 Personen mussten wegen eines fehlenden Tests zurückgewiesen werden, für drei gab es eine Anzeige.