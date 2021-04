In Bezirk Neunkirchen enden heute die Ausreisetests

Aber auch aus dem Büro von SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig wird das Ende der Ausreisetest für den Bezirk Neunkirchen bestätigt. Ein umfangreiches Corona-Testangebot soll auch im Bezirk Neunkirchen aufrecht bleiben. Der Appell an die Bevölkerung lautet, die Tests auch in Zukunft unbedingt in Anspruch zu nehmen.

Ministerium evaluiert den Erlass

Das Ministerium arbeitet, wie berichtet, derzeit an einer Evaluierung des Erlasses, der die Ausreisebeschränkungen regelt. Seit über fünf Wochen braucht jeder, der die Stadt Wiener Neustadt verlassen will, einen negativen Coronatest. Am 25. März wurden die Beschränkungen wegen der hohen 7-Tages-Inzidenz auch auf die Bezirke Wiener Neustadt und Neunkirchen ausgeweitet – zusammen ein riesiges Gebiet von 88 Gemeinden und 210.000 Einwohnern.

Die scharfen Maßnahmen gepaart mit dem allgemeinen Lockdown haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Neuinfektionen sinken und damit auch die Inzidenzwerte. Während man im Bezirk Neunkirchen bereits seit zehn Tagen unter 200 liegt, so gab es in der Stadt Wiener Neustadt und dem Landbezirk zwischendurch einen kurzen Ausreißer. Damit beginnt die Zählung für die Zehntage-Regel wieder von vorne.