Ausreisetests: Bundesheer hilft an Teststraßen im Bezirk Neunkirchen

Nach dem anfänglichen Testchaos für die Ausreisetests im Bezirk Neunkirchen hilft nun seit Mittwoch das Bundesheer im Rahmen eines Assistenzeinsatzes an den Teststraßen. Nach einer Anforderung der Bezirkshauptmannschaft werden laut Militärkommando NÖ vorerst 22 Soldaten in Neunkirchen, Ternitz und Wimpassing an den Teststraßen zugeteilt.