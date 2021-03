Lange Warteschlangen für den Freifahrtsschein aus drei Bezirken

Eines haben die Ausreisebeschränkungen in den Hochinzidenzgebieten jedenfalls bewirkt. „Es kommen jetzt Leute, die vorher noch nie einen Coronatest gemacht haben“, erklärt eine Mitarbeiterin an der Teststraße in Neunkirchen.

Seit mit Donnerstag die Hochinzidenzverordnung nach der Stadt Wiener Neustadt auch für die Bezirke Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen (80 Gemeinden und 210.000 Einwohner) in Kraft getreten ist, herrscht speziell im Raum Neunkirchen Ausnahmezustand.

Aus Mangel an Alternativen wurde vor allem die Teststraße in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen gestürmt. In acht Stunden gab es einen Rekord von 2.453 Antigentests, 4 davon waren positiv und werden nun mittels PCR-Test abgeklärt. Die Wartezeit an der Teststraße lag teilweise bei über einer Stunde, was freilich nicht zur Besserung der angespannten Stimmungslage der Betroffenen beitrug. Wegen der prekären Lage ist die Stadt gerade dabei, das 25-stündige Testangebot pro Woche auf knapp 40 Stunden auszubauen. Man habe vor allem nicht mit so einem Andrang aus dem Umland gerechnet, sagt Rathaus-Sprecherin Susanne Kohn.