Lichtblick für das Ende der Ausreisetests

Die Landesgrenze zwischen Wiener Neustadt und dem Burgenland ist eine scharfe Trennlinie: Drüben wird am kommenden Montag der Lockdown beendet, hüben gelten nach wie vor strenge Ausreisebeschränkungen. Seit fast fünf Wochen braucht jeder, der die Stadt Wiener Neustadt verlassen will, einen negativen Coronatest. Am 25. März wurden die Beschränkungen wegen der hohen 7-Tages-Inzidenz auch auf die Bezirke Wiener Neustadt und Neunkirchen ausgeweitet – zusammen ein riesiges Gebiet von 88 Gemeinden und 210.000 Einwohnern.

Die scharfen Maßnahmen gepaart mit dem allgemeinen Lockdown haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Neuinfektionen sinken und die Inzidenz ist in der Stadt Wiener Neustadt (196,4) und im Bezirk Neunkirchen (176) unter die 200er-Marke gerutscht. Im Bezirk Wiener Neustadt lag man am Freitag mit 201,8 nur hauchdünn darüber. Auch wenn alle Verantwortlichen und politischen Entscheidungsträger eine rasche Aufhebung der Zwangsmaßnahmen wünschen, dürfte dies aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.