Dürfen Ost-Österreicher ab Montag ins Burgenland shoppen fahren?

Das Burgenland beendet am Montag seinen Lockdown und damit öffnen sowohl die körpernahen Dienstleister als auch der Handel. Ein beliebtes Shopping-Paradies im Burgenland ist dabei das Designer Outlet Parndorf. In normalen Zeiten pilgern, vor allem am Wochenende, tausende Niederösterreicher und Wiener ins Nordburgenland.

Dürfen sie das nun auch, wenn die Rollbalken wieder hochfahren?

Die kurze Antwort ist: Nein. Denn sowohl für Niederösterreich als auch für Wien wird der Lockdown bekanntlich bis zum 2. Mai verlängert. Und damit auch die Ausgangssperre. Das heißt, dass für die Bevölkerung der beiden Bundesländer die fünf bekannten Gründe (Deckung der Grundbedürfnisse, etc.) gelten, um das Haus zu verlassen. Eine Einkaufstour in Parndorf ist davon aber wohl nicht gedeckt.

Wie wird kontrolliert?

Die Frage die sich allerdings stellt ist, wie die Ausgangssperre in diesem Fall kontrolliert wird. Da es in Parndorf bspw. nicht nur Modegeschäfte, sondern auch Supermärkte gibt, könnten zumindest Niederösterreicher die in der Nähe wohnen mit dem Argument durchkommen, man war nur Lebensmittel einkaufen.

Auf die Beamten der Landespolizeidirektion Burgenland wartet ab Montag aber auf jeden Fall eine Mammutaufgabe.