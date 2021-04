Burgenland setzt Lockdown nicht fort

So war die Situation bei den ersten Besprechungen zum Lockdown vor drei Wochen so, dass es damals hieß, dass der Lockdown kommen soll, denn "alle anderen Bundesländer werden folgen", so Doskozil. "Doch das kam nicht so, wie wir jetzt wissen."

Wenn man das Burgenland objektiv beurteilt in den vergangenen Wochen, so der Landeshauptmann, dann habe man einen "ganz wichtigen Schritt geschafft". Für ihn zeigt sich, dass sich die wichtigen Kennzahlen, also Neuinfektionen, 7-Tages-Indizenz und Reproduktionszahl, im Burgenland "perfekt entwickelt haben".

Doskozil erklärt aber auch, dass die Situation in den Spitälern mit einer gewissen Zeitverzögerung stattfindet. "Und mit noch etwas mehr Verzögerung dann auch bei den Intensivpatienten", sagt Doskozil.

"Brauchen Zuckerl für Bevölkerung"

Für ihn ist klar, dass die Zukunft nicht sein kann, ob "wir einen Lockdown haben oder nicht". Es gehe nur mit Rücksichtnahme der Bevölkerung. Man müsse mit dem Virus leben und den damit verbundenen Maßnahmen wie Abstand halten, Maske tragen, Testen. "Aber all unsere Maßnahmen bringen nichts, wenn die Bevölkerung nicht mitgeht. Und dafür muss man der Bevölkerung eine Perspektive geben."

Weitere Öffnungsschritte wolle Doskozil nicht ausschließen, denn er betont nochmal, dass es nicht weitergehen kann zwischen den Entscheidungen ob Lockdown oder nicht. "Wir brauchen ein Zuckerl für die Bevölkerung. Diese Zuckerl sind eben, dass man zum Beispiel mit einem negativen Test zum Frisör gehen kann. Oder aber auch irgendwann wieder in die Gastro gehen kann."

Wien und NÖ verlängern Lockdown

"Es kann jede und jeden treffen", mahnte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und verkündete bereits am Montag, dass Wien den Oster-Lockdown bis zum 2. Mai verlängern werde. Er betonte mit Nachdruck, dass nun viel mehr junge Menschen auf den Intensivstationen sind. Und dass diese Auslastung der Intensivstationen der Grund für die Verlängerung sind.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärte ebenfalls am Montag, dass auch Niederösterreich den Weg weiter mitgehen werde und den Lockdown ebenfalls bis zum 2. Mai verlängert.