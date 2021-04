Wird Lockdown verlängert? Ludwig berät mit Intensivmedizinern

Am Sonntag mussten österreichweit mehr als 600 Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut werden. Ähnlich viele Patienten gab es zuletzt im Dezember. Besonders dramatisch war die Entwicklung in Wien: 243 Schwerkranke lagen dort auf Intensivstationen – so viele wie noch nie.

Fünf Impfboxen

Unterdessen stockt Wien seine Impf-Kapazitäten auf. Morgen werden in einem ersten Schritt fünf sogenannte Schnupfen-Boxen, in denen man sich bei Symptomen testen lassen konnte, in Impfboxen umgewandelt.