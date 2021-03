Wiens Kassenärzte sollen am 12. April mit den Impfungen starten

Grundsätzlich seien aber viele Ordinationen technisch gut auf die Impfaktion vorbereitet, sagt Panholzer. Die Ärzte hätten ja einschlägige Erfahrung mit den Grippe-Impfungen.

Viele Anmeldungen

In der zweiten Aprilhäfte sollen dann die Impfungen in den Ordinationen selbst beginnen. Laut Panholzer hätten sich schon zahlreiche Patienten bei ihren Hausärzten angemeldet, die nicht in einer Impfstraße geimpft werden möchten. Darunter viele ältere Menschen, für die die Registrierung online oder per Hotline eine Hürde darstellen würde. Genaue Zahlen, wie viele sich beim Hausarzt impfen lassen wollen, würden aber nicht vorliegen.