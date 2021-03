"Osterruhe" beim Impfen? Aufregung wegen Pausen an den Feiertagen

Zu wenig Impfstoff

Tatsächlich sperren am Ostersonntag und am Ostermontag in Wien alle Impfzentren vorübergehend zu. Nur das Austria Center in der Donaustadt bleibt geöffnet. Von einem Impfstopp in Wien könne aber keine Rede sein, heißt es im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Über die Oster-Feiertage seien lediglich die kleinen, dezentralen Impfstellen (etwa in den Bezirksgesundheitsämtern) geschlossen, wo pro Woche nur an die 1.000 Personen geimpft würden, sagt ein Sprecher. Diese sieben, kleinen Zentren hätten aber jedes Wochenende geschlossen.

Der Großteil der Impfungen würde aber im Austria Center passieren. Und dieses sei auch über die Feiertage offen, betont der Sprecher: "Wir könnten dort zehn Mal so viele Impfungen durchführen, als aktuell Impfstoff zur Verfügung steht", schildert er das eigentliche Problem: die Impfstoff-Knappheit.

Insgesamt könnten in den städtischen Zentren (inklusive Austria Center) pro Tag 20.000 Impfungen durchgeführt werden (davon 16.000 im ACV), tatsächlich sind es 8.000 (davon 3.000 im ACV), weil es nicht genug Impfstoff gibt. Aus diesem Grund wurde auch schon der für Ende März geplante Impfstart bei den niedergelassenen Ärzten in Wien verschoben. Nun rechnet man mit einem Beginn Mitte April.

Zwei Tage "Pause" im Burgenland

Im Burgenland wird am Ostersonntag und am Ostermontag nicht geimpft. Dafür soll am Freitag und am Dienstag verstärkt geimpft werden. Jedenfalls sollen bis dahin alle aktuell verfügbaren Dosen verimpft worden sein.