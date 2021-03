Schnelle Erstimpfung "enorm wichtig"

Insgesamt seien alle derzeit zugelassenen Impfstoffe sehr gut wirksam, sicher und verträglich, betonte der Spezialist für Spezifische Prophylaxe (Impfungen), Reise- und Tropenmedizin mit jahrzehntelanger Erfahrung.

Die Rate von Todesfällen und thromboembolischen Ereignissen (Beinvenenthrombose, Lungenembolie etc.) im zeitlichen Umfeld von Covid-19-Impfungen sei im Grunde im Rahmen der Häufigkeit, in der solche Ereignisse sonst auch in der Bevölkerung auftreten und sehr selten. Für alle thromboembolischen Komplikationen nach Impfung mit der Vektor-Vakzine von AstraZeneca gebe es kein "Signal" eines häufigeren Auftretens. Die Häufigkeit von Hirnvenenthrombosen (vor allem in Deutschland) liege bei Geimpften geringfügig über dem sonstigen Vorkommen solcher Erkrankungen.