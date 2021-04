Corona-Maßnahmen: Ein Fleckerlteppich an Regeln

Die Corona-Neuinfektionen stiegen übrigens österreichweit wieder: Am Mittwoch wurden 2.942 gemeldet, weniger als am Mittwoch der Vorwoche, aber doch um 629 mehr als noch am Dienstag. Die 7-Tages-Inzidenz lag bei 204.

Das Burgenland wechselt somit ab Montag wieder in den Modus des Lockdown light: Die tagsüber geltenden Ausgangsbeschränkungen fallen weg, die Schulen kehren zu Präsenz- bzw. Schichtbetrieb zurück, der Handel darf öffnen, nicht aber die Gastronomie, die ist bekanntlich österreichweit geschlossen außer in Vorarlberg, der Testregion. Da ist auch Film schauen im Kino möglich, essen gehen sowieso.

FFP2-Pflicht auch im Freien

„Ein Fleckerlteppich“, merkt Verfassungsexperte Peter Bußjäger an, denn: Wien und Niederösterreich verharren voraussichtlich bis 2. Mai im harten Lockdown, aus dem gesamten Bundesland Tirol führen mittlerweile nur noch Ausfahrtstests hinaus ebenso wie aus einigen Bezirken in Niederösterreich. In Wien setzte SPÖ-Stadtchef Michael Ludwig mit der FFP2-Maskenpflicht an gewissen Plätzen im Freien noch eine Verschärfung obendrauf - die dann obendrein an jenen Orten auch für Läufer oder Radfahrer gilt.

Der Teppich könnte aber noch mehr Flicken bekommen, geht es nach den Wünschen einiger Bundesländer. So fordert Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) auch „regionale Öffnungen“, wenn es Infektionslage und Spitalsbelegung erlauben. Für Mai müsse es jedenfalls einen Zeitplan geben, sagt Platter, der auch Gastronomie, Hotellerie, Sport und Kultur einschließen müsse. Tirols Seilbahnen-Sprecher Franz Hörl nennt ein Datum, ab dem Lokale und Hotels offen sind: „Am besten mit 1. Mai.“

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) tendiert in die gleiche Richtung: „Eine regional differenzierte Vorgehensweise wurde ja zwischen Landeshauptleuten und Bundesregierung vereinbart.“ Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wartet vorerst auf ein Öffnungskonzept des Bundes, aber: „Wenn das unbefriedigend ist, sollen die Länder übernehmen können.“

Regionale Öffnungen - geht das überhaupt?

Skeptisch sind dagegen die ÖVP-Landeshauptleute von Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark: Wilfried Haslauer, Thomas Stelzer und Hermann Schützenhöfer tendieren nicht zu regionalen Alleingängen. „Es sollte schon überwiegend eine bundeseinheitliche Lösung geben“, betonte Haslauer. Stelzer warnt zudem vor „einem chaotischen Gastro- und Kulturtourismus. Wir sollten als Republik gemeinsam diese Schritte gehen.“

Viel Gesprächsstoff also für die Konferenz der Landeshauptleute, die am Freitag mit Videoschaltung abgehalten wird. Doch wäre derzeit eine regionale Vorgangsweise überhaupt möglich - also offene Gastgärten in Kärnten, während sie in der Steiermark geschlossen sind?