„Das ist eine enorme Wettbewerbsverzerrung“

Mitgefangen

„Ich bin gerne Niederösterreicherin, aber wir haben hier eine oberösterreichische Telefonvorwahl und Postleitzahl, die meisten hier gehen auch in Spitäler im Nachbarbundesland. Aber beim Lockdown sind wir in Niederösterreich mitgefangen“, schildert Hajek. Sicher über 25 Prozent betrage ihr Umsatzminus in der Sperrzeit, erklärt sie. Positiv sei die Solidarität vieler Kunden, die auch jetzt ganz bewusst zu ihr kommen. „Was wirklich nach Oberösterreich abfließt, kann man noch nicht sagen, das zeigt sich erst in den ersten Tagen, wenn wir wieder regulär aufsperren dürfen“, meint Hajek. Im Ärger über die Situation ortet auch Buchberger positive Signale zu mehr Bewusstsein für Regionalität. „Vor Weihnachten haben wir Westwinkel-Gutscheine im Wert von 600.000 Euro für Einkäufe in regionalen Geschäfte ausgegeben. Das ist wirklich toll“, berichtet er.