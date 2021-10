Derzeit gibt es so wenige Corona-Impfungen wie zu Jahresanfang

Doch Doskozil ist an das Covid-Maßnahmengesetz sowie an die daran hängenden Verordnungen gebunden. Dies gibt den Rahmen vor, der strenger ausgelegt werden kann (wie in Wien), aber keinesfalls lockerer, wie am Dienstag seitens des Gesundheitsministeriums betont wurde. „Die epidemiologische Lage wird beobachtet. Sollten die Corona-Zahlen über einen längeren Zeitraum ein deutlich niedrigeres Niveau erreichen, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um über Lockerungen zu reden“, macht das Ministerium klar, dass Alleingänge der Länder eher nicht drin seien.

Warten auf Lockerungen

Vergangene Woche gab es durchschnittlich rund 1.800 neue Infektionen mit dem Coronavirus pro Tag, am Dienstag befanden sich 880 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in Spitälern, das sind um knapp sechs Prozent mehr als am Tag zuvor. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 143,7.

Auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen heißt es somit noch warten. Ebenso wie auf die rechtsgültigen Regeln für die Wintersaison, die speziell für Skiliftbetreiber und Tourismusbetriebe Änderungen bringen dürfte.: Ab November soll beispielsweise 3G (geimpft, genesen, getestet) auch für Gondeln gelten, doch „die Details werden nun zwischen den zuständigen Ministerien abgestimmt“, hieß es am Dienstag. Derzeit gilt FFP2-Pflicht in Gondeln und im Wartebereich. Verlängert wurde indes bereits die Verordnung, die Veranstaltungen regelt, es gilt weiterhin ab 25 Personen die 3-G-Regel.