Das Problem mit der Statistik der geimpften Krankenhauspatienten

Jeffrey Morris, Professor für Biostatistik an der Perelman School of Medicine der University of Pennsylvania sah sich die Daten genauer an. Um zu prüfen, wie gut die Geimpften in Israel tatsächlich vor Krankenhausaufenthalten wegen Covid-19 geschützt sind, berechnete Morris den Anteil der Covid-19-Krankenhausfälle unter allen vollständig Geimpften und verglich ihn mit dem Anteil der Krankenhausfälle unter den Ungeimpften ab 12 Jahren.

Wäre die Impfung weniger wirkungsvoll, hätte in Israel in beiden Gruppen ein ungefähr gleich großer Anteil der Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen. Bei Geimpften lag der Anteil jedoch 67,5 Prozent niedriger als bei Ungeimpften. Morris' Schlussfolgerung: Die Impfung reduziert das Risiko, mit Covid-19 ins Krankenhaus zu kommen, laut den Daten also um gut zwei Drittel.

Je nach Altersgruppe ergab sich laut Morris so eine Wirksamkeit von bis zu 95 Prozent. Morris' Erkenntnis nach Ansehen der tatsächlichen Hospitalisierungen deckte sich damit mit den bisherigen Erkenntnissen aus Studien zur Wirksamkeit von Biontech/Pfizer.

Was Morris' Datenauswertung aber auch zeigte: Die Schutzwirkung der Impfung nimmt tatsächlich ab.