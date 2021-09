Dritte Covid-Impfung: Wer braucht sie - und wie stark reagiert man?

Und wenn die ersten beiden Impfungen ein Vektorimpfstoff waren? Wie sieht es dann mit Impfreaktionen aus?

Die Drittimpfungen sind nur mRNA-Impfstoffe (Biontech/Pfizer, Moderna). Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferates der Österreichischen Ärztekammer, sagt, wer zuerst einen Vektorimpfstoff (Astra Zeneca, Johnson & Johnson) hatte und beim zweiten bzw. dritten Stich erstmals einen mRNA-Impfstoff bekommt, kann „dann Reaktionen bekommen, die mit jenen der Erstimpfung beim Vektorimpfstoff vergleichbar sind“. Und die sind bei diesen Vakzinen bei der Erstimpfung stärker.

Warum gibt es aber an der dritten Impfung zu jetzigen Zeitpunkt auch Kritik?

Eine generelle dritte Impfung für alle ist international sehr umstritten. Während etwa in den USA der Immunologe Anthony Fauci ebenso wie die US-Regierung sehr dafür eintreten, sind andere Experten skeptisch – am Freitag tagte die US-Arzneimittelbehörde FDA über die Zulassung einer dritten Dosis für alle ab 16 Jahren. Zuletzt hatte sich ein Forscherteam im Fachmagazin The Lancet gegen eine breit angelegte dritte Impfung zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen – darunter auch Mitarbeiter der US-Arzneimittelagentur FDA und der Weltgesundheitsorganisation WHO: „Keine der bisherigen Studien hat bis jetzt einen deutlichen Rückgang des Schutzes vor schwerer Erkrankung gezeigt.“