Covid-19: Wer sind derzeit die Patienten in den Spitälern?

Bisher seien das aber zu wenig Fälle, um bereits stichhaltige Rückschlüsse auf die Ursachen der Erkrankung trotz Impfung ziehen zu können - ob es etwa an einem geschwächten Immunsystem durch Vorerkrankungen, am höheren Alter, am länger zurückliegenden Zeitpunkt der Grundimmunisierung oder anderen Faktoren liege.

Fakt sei jedoch: "Die Impfung ist das Beste, was wir derzeit haben." Wer geimpft sei, habe aber im Vergleich zu ungeimpften Personen "ein deutlich geringeres Risiko, an einer Coronavirus-Infektion zu erkranken oder daran zu versterben". – „Das Risiko einer Spitalsaufnahme ist bei Geimpften viel geringer“, sagt auch die Virologin Dorothee von Laer von der MedUni Innsbruck. Impfdurchbrüche gebe es in der Regel bei älteren Menschen, bei denen die Impfung insgesamt eine etwas geringere Wirksamkeit hat, und bei denen die Impfung schon länger zurückliegt. "In solchen Fällen - bei Älteren, bei denen die Impfung schon länger zurückliegt und möglicherweise auch noch eine Grunderkrankung vorhanden ist - ist es sinnvoll, sich die Antikörper bestimmen zu lassen." Jedem jungen gesunden Menschen mit einem guten Immunsystem würde sie das aber nicht empfehlen: "Das ist wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen."

Intensivmediziner: "Hauptsächlich Ungeimpfte und Jüngere"

Derzeit müssten hauptsächlich Ungeimpfte und Jüngere – Patienten zwischen 30 und 55 Jahren – behandelt werden, sagt Intensivmediziner Walter Hasibeder vom Krankenhaus Zams in Tirol, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI).

Er glaube nicht, dass sich die Situation auf den Intensivstationen so zuspitzen werde, wie in der dritten Welle. "Wir haben nun eine Situation, dass Ältere und Menschen mit Risikofaktoren bereits geimpft sind. Dass es in der jüngeren Population weniger zu Hospitalisierungen kommt, ist ein Vorteil.“