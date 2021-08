Wien will Lokalverbot für Ungeimpfte

Mitarbeit: Edgar Subak

Am Wochenende sorgte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wieder einmal für Aufsehen – indem er den Wienerinnen und Wienern die Rute ins Fenster stellte: Er kündigte an, Ungeimpfte von Freizeit- und Sporteinrichtungen auszuschließen, sofern die Impfquote in den kommenden vier bis sechs Wochen nicht deutlich steigt. Ein Negativ-Test solle nicht mehr als Alternative durchgehen – dann gilt nur noch 1G statt 3G.

Gegenüber dem KURIER präzisierte man nun, was für den Stadtrat alles unter „Freizeit- und Sporteinrichtungen“ fällt. Und das hat es in sich: Geht es nach Hacker, soll die Impfpflicht nicht etwa nur für Kinos, Theater oder Minigolfplätze gelten. Auch alle Gastronomiebetriebe wären betroffen – egal ob am Tag oder in der Nacht. Von der Verschärfung, die Wien auch im Alleingang (also ohne den Bund) verfügen könnte, wären mehr als 6.500 Gastro-Betriebe betroffen.