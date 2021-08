Die vierte Welle: Im Westen steigt die Kurve am stärksten

Die Hotspotregion ist laut ihm auch der Grund, warum Tirol bei der 7-Tage-Inzidenz klar über dem Österreichschnitt liegt. Das trifft außerdem noch auf Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich – also den gesamten Westen – und Wien zu.

Praktisch alle Hotspot-Bezirke finden sich in diesen Ländern. Die 7-Tage-Inzidenzen bewegen sich in diesen Regionen aber auf deutlich niedrigerem Niveau als im Tiroler Sorgenkind Osttirol – nämlich zwischen Werten um die 60 in Dornbirn (Vorarlberg) bis knapp unter 120 in Kirchdorf an der Krems (OÖ).

Welle hebt sich früher

Die steigenden Zahlen sind klarer Beleg dafür, dass die vierte Welle bereits begonnen hat. Und wie zuletzt berichtet, startet sie früher, als im Herbst des Vorjahres. Die Belegung der Intensivbetten ist bereits auf einem Niveau, das 2020 erst im September erreicht wurde. Ohne Impfungen wäre die Situation wohl bereits wieder massiv angespannt. Denn die Zahl der aktiv positiven Fälle ist um ein Vielfaches höher.

„Die Verbindung, wie viele Infektionsfälle in schwere Verläufe übersetzen, die hat sich verschoben“, erklärt Simulationsexperte Peter Klimek vom Complexity Science Hub Vienna den Hintergrund.

Am Freitag wurden erstmals seit drei Monaten wieder über 1.000 Neuinfektionen registriert. „Es ist ein Weckruf, dass wir die Kurve schon noch abflachen müssen“, sagt Klimek zu den zuletzt wieder in Sprüngen gestiegenen Zahlen – ein Phänomen, das bereits den Beginn der zweiten Welle im Vorjahr geprägt hat.