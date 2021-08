Neue Schmerzgrenze bei Spitälern: 10.000 Neuinfektionen pro Tag

Impfung, flächendeckend vorhandene Testmöglichkeiten (Gratis-PCR-Tests, Antigen-Schnelltests, etc.) sowie der saisonale Effekt sorgen momentan dafür, dass die Situation in den Spitälern nicht aus dem Ruder läuft. Denn trotz der vergleichsweise hohen Zahl an aktiven und neuen Fällen ist die Zahl der Patienten in Intensiv- bzw. Spitalsbehandlung noch nicht dramatisch: Am 10. August 2020 waren österreichweit 24 Menschen wegen Covid-19 auf einer Intensivstation, heute, ein Jahr später, sind es 46.

Die Zahl der Infizierten ist also fünf Mal höher als im Vorjahr, die der Intensivpatienten nur knappdoppelt so hoch. Dennoch warnt Ostermann vor zu viel Optimismus: Man dürfe das Virus nicht unterschätzen, die Epidemie sei noch nicht vorbei. Im Gegenteil – es rollt wieder etwas zu auf Österreich.

„Es baut sich gerade eine Welle auf“, sagt Simulationsexperte Peter Klimek vom Complexity Science Hub Vienna. Noch dramatischer formuliert es der Präsident der Intensivmediziner, Walter Hasibeder im KURIER-Gespräch: „Wir rennen in die vierte Welle.“ Zwar werde die Lage aller Voraussicht nach „nicht mehr so tragisch, wie es bei der dritten und bei der ersten Welle war“. Ältere und Vorerkrankte sind zu einem Gutteil geimpft, und dieser Umstand nimmt bei den tödlichen und schweren Verläufen etwas an Dramatik heraus.