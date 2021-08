Intensivmediziner Hasibeder: "Wir rennen in die vierte Welle"

Denn: "Die Leute, die schon da sind, sind nicht weniger infektiös. Die muss ich alle impfen. Bei aller Liebe: Jemand der im Gesundheitssystem arbeitet und sich nicht impfen lässt, der ist fahrlässig unterwegs.“

Was die Nachimpfungen für Vollimmunisierte betrifft, erkennt Hasibeder "noch keinen wirklichen Plan der Politik". Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Dienstag angekündigt, dass ab 17. Oktober in Österreich mit den Auffrischungsimpfungen begonnen wird.

Aus den Ländern kam jedoch postwendend Kritik, dass der Minister weitere Details schuldig geblieben ist. Vorarlbergs VP-Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher forderte von Seiten des Bundes rasche Klarheit über die weitere Vorgangsweise.

Außer dem Interview von Bundesminister Mückstein seien bis dato noch keine neuen Infos eingelangt, wie die Übergangsregelung aussehen wird bzw. welche Impfstoffe zum Einsatz kommen.