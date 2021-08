Abgesperrte Gemeinden in Osttirol: Corona hat den Berg erobert

Lokale Herausforderung

Während nach Innervillgraten nur eine Straße führt, ist in Oberlienz mit Straßensperren zu rechnen, um den Verkehr zu kanalisieren. „Wir hoffen, dass am 24. August wirklich Schluss ist, weil dann wird die Dorfstraße asphaltiert und wie wir dann tun, weiß ich nicht“, sagt Ortschef Stotter. Im Minutentakt läutet sein Handy: Können die Zulieferer zufahren? Kann der Borkenkäfer-Wald wie geplant geschlägert werden? Das sind die Fragen an diesem Dienstag. „Wir warten auf die Details der Verordnung“, lautet die Antwort.

Am Stammtisch in Innervillgraten lautet die Antwort eines Gastes auf die Frage, was da noch kommen wird: „Wartet’s a mal den Herbst ab. Dann werdet’s schon sehen.“