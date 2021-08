902 Neuinfektionen in Österreich

Die Neuinfektionszahlen in Österreich steigen weiter an. Von Dienstag auf Mittwoch gab es in Österreich 902 neue Corona-Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit auf 46,97 an.

Zudem gibt es einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion, damit hat die Pandemie bisher 10.752 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 6.811 an.

