Die neun kuriosesten Corona-Impfanreize der Welt

Österreich: Spritze statt Bier

Auch in Österreich wird alles getan, um die Durchimpfungsrate zu erhöhen. Hierzulande wird mittlerweile an jedem denkbaren Ort geimpft – und bald auch am Konzert des Wiener Punkrockers und Bierpartei-Chefs Marco Pogo in der Arena Wien. Durchgeführt wird die Impfung von Pogo höchstpersönlich, dieser ist nämlich zugleich Arzt. Konzertticket braucht man für die Impfung keines, alle Impfwilligen können sich am Samstag, 14. August, ohne Anmeldung von 12:00 bis 14:00 in der Arena Wien einfinden. Mitzubringen sind Personalausweis und E-Card, verimpft werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie Johnson & Johnson.