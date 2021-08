Das sind die neun außergewöhnlichsten Ferienhäuser in Österreich

Privatstrand am Millstätter See

Gut, eine eigene Insel ist es nicht, aber ein privater Strand macht auch was her. Das Seehaus in der idyllischen Laggerbucht am Millstättersee überzeugt mit einem eigenen Badestrand. Zum Inventar gehören auch ein eigenes Tretboot, Stand-up-Paddle-Boards, eine Sauna und eine finnische Hottub. Was will man mehr?