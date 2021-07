Die schönsten Wanderungen am Wasser in ganz Österreich

Wandern auf den Pfaden der Schmuggler in Tirol

Am Schmugglerweg in der Klobensteinschlucht im Kaiserwinkel geht's vergangene Zeiten. Hier, an der „grünen Grenze“ zu Bayern, wurden früher so manche Waren geschmuggelt. Zwischen Felswänden, Flüssen, Wäldern und Schotterbänken führt ein 8 Kilometer langer, interaktiver Themenwanderweg mit einer 33 Meter langen Hängebrücke von Kössen über Klobenstein bis nach Ettenhausen in Deutschland. Mithilfe einer App kann die ganze Familie in das Schmuggler-Abenteuer eintauchen, unterwegs Punkte sammeln und sich so das Schmugglerabzeichen verdienen.