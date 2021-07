Das sind die schönsten Wanderungen in Niederösterreich

Weitwanderweg Via Aqua

Besonders an heißen Tagen ist der 75 Kilometer lange Weitwanderweg Via Aqua durchs Mostviertel eine Empfehlung. Die kühle Runde führt entlang von Erlauf und Jesnitz durch die Gemeinden Scheibbs, Purgstall, Gaming und St. Anton an der Jeßnitz. Unterwegs gibt’s allerlei Wissenswertes über das Thema Wasser zu lernen und für Abkühlung sorgen ein Stopp an der wildromantischen Erlaufschlucht oder bei Niederösterreichs größtem Wasserfall, dem Trefflingfall. Einkehrtipp: Der Bierbrunnen in Gaming wartet auf durstige Wanderer!