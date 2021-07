Beim Schnorcheln und Tauchen in der Traun ist alles im Fluss

Zuerst aber einmal flussaufwärts. Die Strömung zieht dorthin – Franky hat das gelesen und vorausgesagt. Schnorchel in den Mund. Noch ein paar Flossenschläge, jetzt fließt das Wasser in die richtige Richtung. Und zwar flott. Der Neoprenanzug hält den Körper an der Oberfläche, die Strömung lässt ihn im Wasser schweben. Der Untergrund schießt vorbei. So schlecht ist die Sicht gar nicht, nur ein bisschen eingetrübt. Ab und zu tauchen große Steine auf. „Einfach flach hinlegen“, hat Franky vorher geraten. „Sonst haust dir das Knie an.“

Franky ist der Sohn Franz Pramendorfers. Er ist der Erfinders des Flusstauchens und Flussschnorchelns in der Traun. Eigentlich ist er ein gelernter Mathematik- und Sportlehrer, Typ lässiger Pädagoge mit lockerem Spruch. „Ich bin 1989 ausgestiegen, 1991 von den Malediven zurückgekommen und einmal bei den Traunfällen vorbeigekommen. Das Wasser war hier so schön. Früher war das verdreckt, da sind fast hausgroße Schaumteppiche dahergeschwommen.“

Kläranlagen sei Dank gehört diese Verschmutzung der Vergangenheit an. Die mitgeführte Pressluftflasche war noch nicht geleert. „Da bin ich reingegangen.“ Und er erkannte: Perfekte Tauchspots müssen nicht in den Tropen liegen. Die Unterwasserlandschaft „ist schon geil, he“. Denn: „Hier gibt es überflutete Treppelwege, Wehranlagen oder Pumphäuser.“ Für Taucher kann es sogar bis zu 18 Meter in die Tiefe gehen.