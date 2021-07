Der Rückstoß treibt die Flyboarder bis zu 15 Meter in die Luft, 50 km/h Highspeed lassen sich erreichen. Könner zeichnen Kunstfiguren wie Loopings und Salti in den Himmel. Am Traunsee, am Wolfgangsee, am Neusiedlersee oder auch am Wörthersee gibt es erste Flyboarding-Möglichkeiten.



Namaste am See

In eine ganz andere Richtung geht der neue Trend für alle, die Entspannung statt Action suchen: „SUP-Yoga“. Sieht ein wenig seltsam aus, soll aber inspirierend sein – Yoga auf Stand-up-Paddleboards. Am Mondsee kann man an manchen Tagen vom Ufer aus ganzen Gruppen zusehen, wie sie draußen am Wasser auf ihren Brettern den herabschauenden Hund, den Krieger oder die Kobra machen. Entspannung anderer Art bietet der neueste Jogging-Trend: „Swimrunning“. Das ist Joggen im Neopren-Anzug, barfuß, in flachem Gewässer. Natürlich geht das am besten an Sandstränden, die es hierzulande schlicht nicht gibt. Eingefleischte Swimrunner schwören: Nichts Schöneres gebe es, als einen kilometerlangen Sandstrand im knietiefen Meer entlang zu joggen, am Wendepunkt hundert Meter hinaus zu schwimmen, und dann das Ganze wieder retour.