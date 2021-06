Der größte Fitnesspark des Burgenlands

Sport

Nach der „24 Stunden Burgenland Extrem Tour 2021“ am 16. Juli steht von 3. bis 5. September mit dem 34. Austria Triathlon Podersdorf das nächste sportliche Highlight am Neusiedler See auf dem Programm. Im Vorfeld veranstaltet der Austria Triathlon Verein am 21. August den Podersdorfer Leuchtturmlauf

Musik

Kurt Ostbahn will am 28. August seinen „Strandausflug“ in Podersdorf nachholen, der schon im Vorjahr geplant war. Vor diesem musikalischen Highlight gibt es bei der „Born to Beach Bar“ regelmäßig Livemusik von regionalen Größen

Alle weiteren Termine rund um den Neusiedler See finden Sie unter neusiedlersee.com