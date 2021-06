Das sind die beliebtesten Kleinstädte für Urlaub in Österreich

Platz 7: Kitzbühel

Manch einer hätte Kitz etwas höher im Ranking erwartet, das tut der Attraktivität auch im Sommer aber keinen Abbruch. Das Kitzbüheler Horn ist ein beliebtes Ausflugsziel für Mountainbiker und im Schwarzsee gibt es die Möglichkeit für ein Moorbad. Kulinarisch ist Kitzbühel an qualitativer Dichte in Österreich kaum zu überbieten, und auch die sogenannte "Stadlrunde" am Abend zahlt sich dank der liebevoll geschmückten Häuser und vielen Bars immer aus.