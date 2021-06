Prag: Spaziergang in Kafkas kleinem Kreis

Kafka verbrachte den Großteil seines Lebens in Prag, ja, sein Leben spielte sich am und in der Nähe des zentralen Altstädter Rings ab: So wohnte die Familie drei Jahre im Haus Minuta, das den Großen vom Kleinen Altstädter Ring trennt. Die Fassade des Gebäudes besitzt beeindruckende Sgraffiti, die biblische und antike Mythen zeigen. Obwohl vor 1615 angebracht, waren sie zu der Zeit, als die Familie Kafka hier wohnte, übertüncht. In diesen Jahren besuchte Kafka die Deutsche Knabenschule am Fleischmarkt. Vom Haus Minuta geht man am Rathaus des Altstädter Rings vorbei, quer über den Altstädter Ring, in die schlauchartige Teyngasse, um dann links in die Mala Stupartska abzubiegen. An deren Ende geht man rechts in die Masná (früher: Fleischmarktgasse).

An der Deutschen Universität Prag schloss Kafka sein Rechtsstudium ab, gerne suchte er auch die Schwimmschulen am Moldauufer auf. 1916 und 1917 lebte er sogar auf der anderen Moldauuferseite, im Goldenen Gässchen (Bild unterhalb) an der Innenmauer der Prager Burg. Und so ließe sich die Liste fortsetzen.