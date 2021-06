Wohin bei der Hitze? Unbekannte Orte zum Abkühlen

Naturbadestrand Weißenkirchen in der Wachau, NÖ

Ein feiner Sandstrand säumt den Naturbadestrand in Weißenkirchen. Die Infrastruktur ist perfekt: Es gibt einen Kinderspielplatz und Dusch-Anlagen. Wer den Rummel meiden will, spaziert einfach zwischen Joching und St. Michael und sucht sich ein ruhiges Plätzchen in einer der Buchten. Nach dem Badetag bietet sich ein Besuch in einem der zahlreichen Weingüter (z.B. Jamek) in Gehdistanz an.