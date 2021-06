FREIBLICK, Graz

Es ist nicht schwer, von oben auf Graz zu blicken, man muss da nur auf den Schlossberg (wo es mit Aiola upstairs und Schlossberg auch gute Lokale gibt). Aber hier ist man mitten in Graz, tolles Frühstück, da am Dach von Kastner & Öhler. Leider am Abend nicht offen.

8010 Graz, Sackstr. 7-13, 0316/835 302,

Mo-Fr 9.30-19, Sa 9.30-18, freiblick.co.at

ADLERS ROOFTOP , Innsbruck

13 Im Inntal ist der Wunsch nach Rundumsicht offenbar besonders groß, in Innsbruck gibt’s einige tolle Rooftops. Die Bar im 13. Stock des Adlers-Hotel ist die jüngste, Bar und Restaurant im 12. Stock sind schon toll, die Dachterrassen-Anlage noch einmal mehr.

6020 Innsbruck, Brunecker Str. 1, 0512/563 100,

Do-Sa 17-24, adlers-innsbruck.com