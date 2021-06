Freiluft BBQs: Das sind die besten Grilllokale

1 ZUR ALTEN KAISERMÜHLE Erstaunlich, was in den vergangenen Jahren aus dem beliebten Ripperl-Grill an der Alten Donau geworden ist – ein echter Edel-Grill! Küchenchef Manuel Gratzl schickt aus seiner Grill-Pagode vor allem Top-Seafood sowie Fleisch und Gemüse (Pimientos!).

Wien 22, Fischerstrand 6, 01/263 35 29, Mi-So 11.30-22, www.kaisermuehle.at

2 VOLKSGARTEN PAVILLON Das Lokal im perfekt erhaltenen 50er-Jahre-Stil gleich neben Hofburg und Heldenplatz war der Pionier in Wien in Sachen BBQ nach texanischem Vorbild. Aus dem „Smoker“ kommen heuer (ab 12 Uhr) vor allem Gerichte nach jamaikanischer Rezeptur.

Wien 1, Volksgarten, 01/532 09 07, Di-Sa 11-22, So 11-18, www.volksgarten-pavillon.at

3 BITTERMANN VINARIUM Adi Bittermann grillt zwar nicht unbedingt im Freien, zumindest nicht immer und nicht alles. Aber Adi Bittermann ist der absolute Grill-Auskenner (siehe auch ab S. 94). Er veranstaltet Grill-Kurse zu jedem Thema und am Sonntag gibt’s „Grill & Chill“ (59 €/Person).

2464 Göttlesbrunn, Abt Bruno Heinrich Pl. 1, 02162/81155, Mi-Sa 11-22, So 10-17, www.bittermann-vinarium.at

4 WALDSCHENKE Die Waldschenke ist ein absoluter Klassiker, wenn’s einerseits um Essen im Wienerwald, andererseits um Grillhendln geht. Die werden hier am Spieß über offener Buchenholz-Glut geröstet, herrlich. Und wer gleich heiraten will: Eine Kapelle gibt’s auch.

3001 Mauerbach, Hainbuch 1, 02273/7388, Fr 17-22, Sa, So, Fei 12-22, www.waldschenke-staar.jimdofree.com

5 THEO’S Seit über 20 Jahren wird auf der Summerstage schon Open-Air-Lebensstil kultiviert. Theo ist mit seinem Grill-Pavillon schon relativ lange dabei, neben den Steaks sind es vor allem die nach philippinischem Vorbild gegrillten Spieße und anderes Grill-Streetfood, die hier gefallen.

Wien 9, Rossauer Lände/U4-Station, 0676/677 65 11, Mo-So 17-22, www.summerstage.at