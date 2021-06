In diesen Gasthäusern gibt es den besten Sonntagsbraten

1. KRÄUTERWIRTIN: Eines der schönsten Gasthäuser in ganz Niederösterreich. Und auch wenn Gerda Stocker eigentlich für ihre Wildkräuter-Küche berühmt ist, am Sonntag brät sie ganz nach alter Tradition das legendäre Bratl, die Kalbsstelze oder die gefüllte Kalbsbrust. 2860 Lembach 11, 02646/22 88, Do-Sa 11.30-14.30, So 11-16, www.kräuterwirtin.at