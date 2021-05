Street Food: Das sind die Top-20-Adressen

Eine Käsekrainer, vielleicht einmal ein Döner – Österreich war nicht gerade der Vorreiter in Sachen schneller, guter Straßenküche. Das hat sich vor ein paar Jahren aber geändert. Mit den Food-Trucks bei Events und Konzerten bis hin zu Austernständen nach Pariser Vorbild – Zutaten und Konzepte wurden immer besser, der rasche Imbiss bekam ein völlig neues Image. Mit dem Gastro-Lockdown erlebte die Streetfood-Szene eine Dynamik, wie wir sie davor in Österreich noch nicht erlebt haben, Schlange stehen für einen lässigen Snack wurde zum Alltagsprogramm.

Es gab viel Neues, vielleicht erleben wir ja aber auch eine Renaissance der traditionellen Formen des heimischen „Streetfoods“ wie Kesselgulasch, Spanferkel, Hauswürstel und Steckerlfisch.

1 XO GRILL Aktuell die besten Sandwiches: Beef Rendang, Reuben oder Pastrami.

Wien 6, Gumpendorfer Str. 33, 0664/237 66 06, Mo-Sa 12-14.30, 17-19, www.xo-grill.at

2 MIZNON In Tel Aviv gehört Streetfood dazu, das Miznon zeigt, wie’s schmeckt.

Wien 1, Schulerstr. 4, 01/512 10 53, Mo-Sa 12-22, www.facebook.com/miznonvienna

3 ROYI’S Crêperie Kreative Sauerteig-Crêpes mit

fantastischen Füllungen.

Wien 6, Hofmühlg. 18, 0655/654 66 273, Mi-Sa 11-19, www.facebook.com/creperieil

4 YONG STREETFOOD Ein Streetfood-Pionier, die „Jianbing“ ist großartig.

Wien 4, Rechte Wienzeile 9a, 0676/368 68 56, Mo-Fr 11.30-16, www.yongstreetfood.at

5 PRONTO VOLANTE Italien liebt Streetfood: Frittierte Pizza und Snacks im Stanitzel.

Wien 4, Kolschitzkyg. 6, 0676/344 16 45, Di-So 12-20, www.pronto-volante.at

6 OH MY DOG Den besten Hot Dog gibt’s in Graz: Kreative Edel-Versionen aus dem Oldtimer-Truck.

8010 Graz, Am Eisernen Tor, Mo-So ab 17, www.aiola.at

7 FOOD MARKET LINZ Mit der neuen „Linzerie“ kam auch ein neues Gastro-Konzept: 6 abwechselnde Container-Küchen.

4020 Linz, Landstr. 12, Mo-Sa 7-22, www.foodmarket-linz.at

8 O.S.B Die Aroma-Kraft des Orients wird hier in Weckerln und Pita gepackt.

Wien 1, Rotenturmstr. 27, 01/399 68 89, Mo-Fr 11.30-19, Sa 12.30-20, www.orientalsandwichbar.at

9 COMAL Mexikanische Tacos, hier werden sie von einer mexikanischen Meisterköchin zubereitet.

Wien 8, Florianig. 12, 01/402 82 44, Di-Sa 12-20, www.comal.at

10 JACK THE RIPPERL Ripperln als Frühlingsrolle, Burger, Knöderl.

4020 Linz, Landstr. 11, 0732/239 899, Mo-Do 11-14, 17-22, Fr-So 11-22, www.jack-the-ripperl.com

11 BANH MI VIENNA Vietnamesische trifft französische Snack-Kultur.

Wien 4, Faulmanng. 1, 0660/67 30 811, Mo-Fr 11.30-20, www.facebook.com/banhmivienna/

12 MAIZ Tacos mit selbst gemachten Tortillas und tollen Füllungen.

Wien 5, Schönbrunner Str. 32, 0677/624 65 335, Mo-Fr 12-18, www.maiztortilla.at

13 MONTE OFELIO Italienische Panini mit Top-Zutaten befüllt.

Wien 2, Obere Augartenstr. 70, 0664/521 55 73, Di-Sa 9-18, www.monteofelio.com

14 MATTO DE PIZZA Die Meter-Pizza erlebt hier ihre Edel-Renaissance.

Wien 1, Tuchlauben 19, 0665/656 42 700, Di-Fr 17-19, Sa 12-18, www.mattodepizza.com

15 WULFISCH Snacken wie die Nordleute: mit Krabbenbrötchen.

Wien 2, Haidg. 5, 01/946 18 75, Mo-Fr 11-20, Sa 9-13, www.wulfisch.at

16 BALKAN GRILL Hier wurde vor 70 Jahren die Bosna erfunden!

5020 Salzburg, Getreideg. 33, 0662/661 835, Mo-So 11-18.30, www.hanswalter.at

17 STANGLFISCH Original nur mit Riedling statt mit Makrele!

4810 Gmunden, Toskanapark 2, Di-Sa 10-18, So 10-17, www.fischundpasta.at

18 O-M-K Bestes Take-away-Sushi des Landes , top auch die „Sando“-Sandwiches.

Wien 2, Praterstr. 16, 01/212 36 48, Mo-Sa 11-19, www.o-m-k.com

19 TRZESNIEWSKI Heimischer Klassiker: Brötchen und Pfiff-Bier.

Wien 1, Dorotheerg. 1, 01/512 32 91, Mo-Fr 9-19, Sa 10-18, So, Fei 10-17, www.speckmitei.at

20 SIEDEPUNKT Standl-Zukunft: nur hausgemachte Würste.

6020 Innsbruck, Maria Theresien-Str. 31, 0650/261 58 85, Mo-So ab 18.30, www.siedepunkt.at