Das sind die schönsten Naturbadeplätze in Österreich

Naturbadesee Alatsee in Tirol

Der Alatsee ist ideal für Grenzgänger - genau genommen liegt er nämlich schon im Ostallgäu in Deutschland, sein Ufer verläuft genau an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Die wild-romantische Umgebung zieht Erholungssuchende an, der See selbst ist mit seinen knapp 20 Grad die perfekte Abkühlung an heißen Sommertagen. Außerdem ranken sich einige interessante Sagen um den Alatsee - hier sollen beispielsweise Gespenster ihr Unwesen treiben und Goldschätze aus dem Zweiten Weltkrieg versteckt sein.