Top 5: Essen und Baden am Neusiedlersee

1. DAS FRITZ

Vor zwei Jahren eröffneten Fritz Tösch und Familie ein Mega-Projekt direkt am Wasser: Restaurant, Veranstaltungsbereich, Bar, tolles Frühstück, bemerkenswerte, pannonisch-mediterrane Fusionsküche, absolut prachtvolles Sitzen auf der Pier-Terrasse.

7121 Weiden am See, Seebad 1, Tel. 02167/40 222,

Mo-So 9-24, www.dasfritz.at

2. SEEJUNGFRAU

In den vergangenen 13 Jahren wurde die Seejungfrau von der Imbiss-Bude zum Hipster-Restaurant, brannte ab, stand lange leer, machte vor vier Jahren wieder auf und bietet hier nun mitten im Schilfgürtel eindrucksvolle Küche und tolle Weine.

7093 Jois, Hafen 1,  0650/420 07 43, Mo-Do 16.30-23,

Fr 11.30-23, Sa, So 9-23, www.seejungfrau.cc

3. MOLE WEST

Die Mole West war vor 15 Jahren das erste Lokal, das kalifornische Strand-Feeling an den N-See brachte, die Kombination aus Bar, Pier und Restaurant brummt immer noch prächtig. Gekocht wird typische Sommerküche quer durch die Welt.

7100 Neusiedl/See, Seegelände 9,  02167/202 05,

Mo-So 9-24, www.mole-west.at

4. STRANDBAR WEIDEN

Das großartige (und vergangenes Jahr wiedereröffnete) Restaurant Zur Blauen Gans liegt nicht wirklich am Badestrand – der Strandbar-Ableger aber schon: Wunderbar unkomplizierte Strand-Küche mit dem gewissen Extra.

7121 Weiden/See,  02167/732 21 36, Di-Fr 12-22, Sa

11-22, So 11-20, www.seepark.at/essen-trinken/strandbar

5. LANGGUSTO

Das jüngste Gastronomie-Projekt am See befindet sich im Segelsport-Zentrum Lang in Mörbisch: ein funkelnagelneues Holz-Restaurant, in dem man moderne, leichte Küche quer durch alle Küchenrichtungen bekommen kann.

7072 Mörbisch, Am Hafengelände,  0676/733 38 38, Mo-So 10-22.30, www.facebook.com/langgusto/