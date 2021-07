Die schönsten Restaurants am Wasser in Salzburg

CAFÉ BAZAR

Die Terrasse des Traditionscafés an der Salzach ist in der warmen Jahreszeit einer der schönsten Plätze Salzburgs. Und wenn man nicht gleich einen Platz bekommt: Ein bisschen Geduld hilft immer, ein Frühstück im Café Bazar gehört in Salzburg zum Pflichtprogramm.

5020 Salzburg, Schwarzstr. 3, 0662/874 278

Mo-Sa 7.30-19.30, So 9-18, www.cafe-bazar.at