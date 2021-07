Ahoi und Guten Appetit: Das sind die besten Wiener Lokale am Wasser

5 USUS AM WASSER Im Jahr 2020 übernahm eine Gruppe von Enthusiasten die ehemalige Wasserrutsche samt Disco bei der Brigittenauer Brücke, renovierte selbst, veranstaltet Kunst und Kabarett, hat eine tolle Freiluft-Bar, es gibt Salate, Edel-Pommes und am Wochenende Steckerlfisch.

Wien 21, An der Neuen Donau 1, 0660/342 01 69, Mo-Mi 14-23 Do, Fr 14-24, Sa, So 12-24, https://www.amwasser.wien