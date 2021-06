Kunstprojekt: Metallener „Wal“ am Ufer des Donaukanals gestrandet

Hinter diesem Verein steht eine Gruppe junger Leute, die sich im vergangenen Sommer zusammengeschlossen haben, um die Wienerinnen und Wiener zum Schwimmen im Donaukanal zu animieren.

In dem Verein sind TU-Studierende engagiert. Und so ergab es sich, dass der Verein am „kanalWal“ mitarbeitete.

Für alle jene, die nicht ins Wasser gehen möchten, gibt es sieben Hängematten, die an Metallstangen befestigt sind – und Abkühlung in Form von Sprühnebelduschen. Jeder, der möchte, darf sich dort aufhalten.

Konsumfreier Raum

Die Idee für den Wal ist in einer Lehrveranstaltung am Institut für Architektur und Entwerfen entstanden. Der Titel der Vorlesung lautete „Staycation“ – ein Kunstwort aus den englischen Begriffen „stay“ (bleiben) und „vacation“ (Urlaub).