Baden wie damals: Warum Schwimmen im Donaukanal Tradition hat

Das Kongressbad in Ottakring etwa stammt aus den 1920er-Jahren, das Kinderbad im Augarten gibt es seit 1927.

Und auch die Idee der Bezirksvorsteher des 7. und des 15. Bezirks, am Gürtel ein Schwimmbecken zu errichten, war so neu nicht. Denn bis in die 1970er-Jahre gab es am Grünstreifen ein Bassin, in dem schulpflichtige Kinder (6 bis 14 Jahre) baden konnten.