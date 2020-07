Urbanes Baden in Wien: Verein animiert zum Schwimmen im Donaukanal

Wenn Menschen im Wiener Donaukanal schwimmen, dann tun sie das meistens nächtens – und in nicht mehr in ganz nüchternen Zustand. Erst vor knapp drei Wochen musste die Polizei einen betrunkenen Mann aus dem Gewässer retten: Er hatte nackt ein Bad genommen, schaffte es aber nicht mehr aus eigener Kraft ans Ufer.

Dabei könnt der Donaukanal weit mehr sein: ein Schwimmbecken mitten in der Stadt nämlich. Das findet zumindest eine Gruppe von Studenten vom Social Design Studio der Universität für angewandte Kunst.

Sie animiert die Wienerinnen und Wiener nun dazu, so selbstverständlich wie etwa in der Neuen Donau auch im Donaukanal schwimmen zu gehen. Das tut sie in zweierlei Hinsicht.