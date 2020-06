Müll am Donaukanal verfünffacht: Stadt und Polizei arbeiten an Lösung

Dass der Donaukanal immer mehr zur Müllhalde verkomme, kritisierten Mitte Juno VP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer und die Leopoldstädter Bezirksparteiobfrau Sabine Schwarz (VP). Die Stadt Wien müsse endlich die nötige Infrastruktur in den konsumfreien Zonen zur Verfügung stellen.

Die Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) ließ das so nicht stehen. Die Kritik bezeichnete sie als „scheinheilig“, da die derzeit so großen Menschenansammlungen am Donaukanal auf die Corona-bedingten Schließungen der Nachtlokale und Clubs zurückführen seien.