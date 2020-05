Illegale Corona-Party am Donaukanal

Am Wiener Donaukanal, unweit des Szeneclubs Flex, dürften am Donnerstag in den späten Abendstunden Feierwütige eine spontane Rave-Party veranstaltet haben. Ein anonymer Augenzeuge berichtet von bis zu 80 tanzenden Teilnehmern.

Der aufgrund der Corona-Bestimmungen zurzeit verbotene Spaß dürfte aber nicht organisiert gewesen sein. Angeblich soll lediglich eine Person über Boxen laute Musik aufgedreht haben, woraufhin immer mehr Leute zu tanzen begannen. Wie ein Video zeigt, wurden dabei die vorgeschriebenen Mindestabstände nicht eingehalten.