Am Kahlenberg abgestürzt: 21-Jähriger hatte keinen Führerschein

In der Nacht auf Freitag ist am Wiener Kahlenberg ein Auto abgestürzt. Der Lenker dürfte gegen 23 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, das Auto stürzte über eine Böschung mehrere Meter hinunter. Der Wagen überschlug sich mehrmals und kam am Dach zwischen Bäumen zum Liegen.