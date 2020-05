Kriminalstatistik für Wien: Mehr Anzeigen, höhere Aufklärungsquote

Die Kriminalität ist in Wien im Jahr 2019 leicht angestiegen. So wurden in der Hauptstadt im vergangenen Jahr 173.574 Anzeigen getätigt, das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 2,6 Prozent. Allerdings ist die Kriminalität damit immer noch auf einem niedrigen Niveau. 2018 hat es die wenigsten Anzeigen seit 19 Jahren gegeben.

Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote leicht angestiegen: 44 Prozent aller angezeigten Delikte wurden 2019 von der Polizei geklärt. Das ist der beste Wert seit dem Jahr 2000. Das bedeutet, dass so viele Tatverdächtige ermittelt wurden, wie seit 20 Jahren nicht mehr - 89.557 Personen wurden ausgeforscht. Von diesen hatten 50,7 Prozent keine österreichische Staatsbürgerschaft.

Starker Anstieg von Betrug im Internet

Betrachtet man die Details, zeigen sich in Wien ähnliche Entwicklungen wie auch in der bundesweiten Kriminalstatistik: Die höchsten Anstiege gab es 2019 bei der Internetkriminalität - hier wurden um 61,7 Prozent mehr Anzeigen getätigt als im Vorjahr, einen großen Anteil machen dabei der Betrug aber auch Erpressungen aus.

Ebenfalls stark angestiegen ist die Wirtschaftskriminalität mit einem Zuwachs von 31,3 Prozent, der Trickbetrug (der auch im Internet stattfindet) ist sogar um 72 Prozent gestiegen.