Coronavirus: Das Bundeskriminalamt warnt vor Trickbetrug

Das Bundeskriminalamt warnt derzeit vor Betrügern, die die Sorgen der Bevölkerung über das Coronavirus ausnutzen. In diversen sozialen Medien und WhatsApp-Gruppen kursieren laut Polizei vermehrt Informationen über Kriminelle, die mit unterschiedlichen Maschen - durch telefonische und persönliche Kontaktaufnahme - versuchen, Menschen zu betrügen.

Durch den bereits seit einiger Zeit auftretenden Neffen- oder Enkeltrick werden vermehrt ältere Menschen in die Falle gelockt. Die Täter geben sich am Telefon zum Beispiel als Angehörige aus und täuschen eine Notsituation vor. So gaben sich die Betrüger etwa als angebliche Verwandte aus, die mit dem Corona-Virus infiziert seien und Geld für die Behandlung benötigen würden.

Falsche Polizisten

Eine andere Betrugsart, die in letzter Zeit vermehrt für hohe Schadenssummen sorgt, ist der „falsche Polizisten-Trick“: Hierbei geben sich Betrüger als Polizisten aus und sprechen Menschen an und warnen sie vor angeblich drohenden Einbrüchen oder Überfällen. So locken sie ihren Opfern Geld oder Wertgegenstände heraus.

Zudem kursieren laut Polizei in sozialen Medien und in WhatsApp-Gruppen Gerüchte über weitere Betrugsmaschen: Beispielsweise wird von angeblichem medizinischen Personal berichtet, das durch Mundhöhlenabstriche eine Infizierung mit dem Corona-Virus überprüfen könne. Auch soll es vermeintliche Naturheiler geben, die vorgeben, mit selbst hergestellten Präparaten eine Infizierung verhindern und sogar heilen können.