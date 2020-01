Überfall: Teure "AirPods" locken Straßenräuber an

Mit ausgeschlagenen Zähnen und Tritten, als er schon am Boden lag, endete im Oktober der Heimweg eines 15-Jährigen in Wien-Liesing. All das, weil eine Gruppe im Alter von 13 bis 15 Jahren es auf dessen Kopfhörer abgesehen hatte. Mitte November kam es in der Lerchenfelder Straße in Wien-Josefstadt zu einem ähnlichen Fall.

Wieder waren es Jugendliche, die das Opfer diesmal sogar mit einem Messer bedrohten. Und auch aktuell fahndet die Wiener Polizei nach zwei jungen Männern (siehe Foto), die verdächtigt werden, auf gewaltsame Art Kopfhörer geraubt zu haben.